Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası ne yapacağını şaşıran sürücü serbest bırakıldı
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Kaza sonrası ne yapacağını şaşıran sürücü serbest bırakıldı

3 saat önce

Antalya'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ne yapacağını şaşıran sürücü serbest bırakıldı, System.String[]
Antalya'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücü, önce araca yapışan motosiklet parçasını çıkartıp hızla olay yerinden uzaklaştı, bir süre sonra yeniden olay yerine gelip yaralılara yardım etmeye çalıştı. Kasksız gençlerin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ve ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy mevkinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette bulunan sürücü ve annesi yaralandı. Ahmet Y. idaresindeki 07 LM 030 plakalı otomobil, tek yönlü yolda karşıdan gelmekte olan Fikret D.'nin kullandığı 07 L 4676 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Fikret D. ve arkasında oturan annesi Sümeyra D., savrularak yere düştü.

Uğradığı şokun etkisiyle ne yaptığını bilemedi

Görüntülerde başında kask olan sürücü Fikret D. ile annesi, yaralı halde yola savrulurken, yaklaşık 20 metre ilerde durabilen sürücü, aracına yapışan motosiklet parçasını çıkartıp yola atarak, aracına binip uzaklaştı. Bu esnada kazayı gören bir vatandaş olay yerine gelirken, kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü de aracıyla tekrar olay yerine gelip sağlık ekiplerine kaza bilgisini verdi. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazanın hemen sonrasında çocuğun da yanında bulunduğu bisikletli, yol ortasında yerde yatan yaralının yanından durmadan geçip gitti. Kasksız gençlerin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ve ölümden döndüğü o anlar an be an kameralara yansıdı. Sürücünün kazanın ardından araca yapışan motosiklet parçasını çıkartıp atması, aracına binip olay yerinden uzaklaşması ve bir süre sonra geri gelmesi, yaralılara yardım etmeye çalışması da görüntülere yansıdı.

Kazanın ardından sürücü Ahmet Y. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Ahmet Y.Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
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