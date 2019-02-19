Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü

41 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale için trafik ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada kaza yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce çok sayıda polis sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları gözaltına aldı.

Olay sonrasında trafik ekibinin aracında maddi hasar meydana gelirken, arbede sırasında bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası toplanan meraklı kalabalığı, emniyet ekipleri dağıttı. Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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