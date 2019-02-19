Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü

8 dakika önce

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndüBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale giden trafik ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada kaza yüzünden iki ile grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları gözaltına aldı
Olay sonrasında trafik ekibinin aracında maddi hasar meydana gelirken arbede sırasında bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası toplanan kalabalığı emniyet ekipleri dağıttı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Çıkan kavga sonrası mahalle sokağa dökülerek olan biteni meraklı gözlerle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:23:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]