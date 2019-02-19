Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndüBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü



BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale giden trafik ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada kaza yüzünden iki ile grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları gözaltına aldı

Olay sonrasında trafik ekibinin aracında maddi hasar meydana gelirken arbede sırasında bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası toplanan kalabalığı emniyet ekipleri dağıttı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Çıkan kavga sonrası mahalle sokağa dökülerek olan biteni meraklı gözlerle izledi.

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