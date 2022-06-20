Kaza sonrası otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Kaza sonrası otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü

20.06.2022 16:09

Aydın'ın Çine ilçesinde hafriyat kamyonu, otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ve beraberindeki kişiler kamyon sürücüsünü bayıltana kadar dövdü. Kamyon şoförünün öldüğünü zannederek kaçan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Kafasında 14 kırık oluşan kamyon sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi devam ederken, saldırganların ise salıverildiği öğrenildi.

Aydın yönüne giden C.U.'nun (27) kullandığı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobildekilerin halini sormak için duran kamyon şoförüne iddiaya göre, otomobil sürücüsü Y.D. (31) ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. (52), T.Ç. (52), E.Ç. (36) ve T.A. (45) kamyonun camlarını kırarak darp etmeye başladı.

"MESAİ ARKADAŞLARI BAYGIN VAZİYETTE BULDU"

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı vurulan kamyon şoförü acılara dayanamayıp kamyonun direksiyonunda bayılınca, saldırganlar şoförün öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı. Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren C.U.'nun yanına gelen mesai arkadaşları, C.U.'yu baygın vaziyette buldu. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.U. burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAFATASINDA 14 KIRIK OLUŞTU

Burada yapılan muayenesinde kafasında 14 ayrı kırık olan C.U. yoğun bakım servisine alındı. Oğlunun komada ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can, olaydan sonra gece yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek "Adalet istiyorum" dedi.

"ÖLDÜ ZANNEDİP BIRAKIP GİDİYORLAR"

Şu anda oğlunun konuşamadığını belirten Tuncay Can, "Oğlum bir otomobil ile kazaya karışıyor. Maddi hasarlı da olsa kazadan sonra karşı tarafın halini hatırını sormak için durduğunda otomobil şoförü ile birlikte araçtan inen 5 kişi önce parke taşı ile kamyonun camını kırıp sonra kafasına taşla vurmaya başlıyor. Oğlum baygınlık geçirince öldü zannedip bırakıp gidiyorlar. Bu kişiler gece jandarma tarafından yakalandı. Ancak ifade verip çekip gittiler. Adalet istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü - Son Dakika

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