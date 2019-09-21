Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu
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Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu

1 saat önce

Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandıKARAMAN - Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu

Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarabilmek için herkes seferber oldu.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Karaman Ereğli Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sezer Gökdemir yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki elma bahçesinin tel örgülerini yıkarak içerisine girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökdemir, direksiyon mahallinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşlarla polis ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Gökdemir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Arı ve Sıla A. (11), ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sezer Gökdemir, burada yapılan il tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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