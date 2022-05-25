Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika
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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

25.05.2022 15:50

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştıKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hasan P. idaresindeki 55 PS 986 plakalı otomobil, karşı yönde seyir halinde olan Hüseyin Z. yönetimindeki 34 JL 4890 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü, aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika


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