Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Parçalanan Araçtan Sağ Çıktılar

Kaza Sonrası Parçalanan Araçtan Sağ Çıktılar

1 saat önce

- Kaza sonrası parçalanan araçtan sağ çıktılar Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandıGİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında paramparça olan araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

- Kaza sonrası parçalanan araçtan sağ çıktılar
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında paramparça olan araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçe merkezinde kavşakta meydana gelen kazada Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan 61 AAH 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek üst geçidin ayaklarına çarparak durabildi. Kazanın ardından araç kullanılmaz hala gelirken, araç içinde bulunan iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Araçtan yaralı olarak çıkartılan Serkan Topal ve Özgür Barış olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:35 Kaynak: İHA

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