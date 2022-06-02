Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü

02.06.2022 18:53
Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü

Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörü Ali Denizer (51), toprağa verildi.

Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü

KARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörü Ali Denizer (51), toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada Y.D., idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç ile R.Ş., idaresindeki 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan R.Ş., idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kepçe operatörü Ali Denizer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Denizer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizer'in cenazesi hastane morgundan alınarak Bulak köyü camiine getirildi. Kılınan cenaze namazını ardından Ödemiş Köyü mezarlığında toprağa verilen evli ve 2 çocuk babası Ali Denizer'in Bulak Köyünde bahçelerde yevmiye karşılığı çalıştığı öğrenildi.

Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü
Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü
Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü
Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü

YORUMLAR
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Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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