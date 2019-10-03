Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu
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Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

1 saat önce

Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu Önündeki kamyonete çarpan başka araç kasanın demirlerine sıkışınca vatandaşlar uzun uğraşlarla çıkarttıKARABÜK - Karabük'te önünde duran kamyonete çarpan başka kamyonet, sıkışınca devreye vatandaşlar girdi.

Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Önündeki kamyonete çarpan başka araç kasanın demirlerine sıkışınca vatandaşlar uzun uğraşlarla çıkarttı

KARABÜK - Karabük'te önünde duran kamyonete çarpan başka kamyonet, sıkışınca devreye vatandaşlar girdi. Ön tarafı kamyonetin arka kasasının demirlerine sıkışan aracı kurtarmak için vatandaşlar zıplayarak, kaldırarak başarılı olmayınca da kamyoneti sallayarak kurtardı.

Kaza, Yeşil Mahalle sanayi kavşağında meydana geldi. Şenil H. idaresindeki 78 AP 075 plakalı kamyonet, önünde bir başka aracın durması üzerine yavaşladığı sırada aynı istikametten gelmekte olan Emre T. yönetimindeki 18 BB 022 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin arka demirlerine tampon ve ön kısmı saplanan diğer kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar devreye girdi. İki kamyoneti birbirinde ayırmak için her yolu deneyen vatandaşlar, en son kamyoneti sallayarak diğer araçtan kurtarmayı başardı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken kazadan dolayı sıkışan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01 Kaynak: İHA
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