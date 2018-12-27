Kaza Sonrası Sıkışan Sürücüyü Afad Ekipleri Kurtardı
33 dakika önce
Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı Araç içinde sıkışan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardıBİLECİK - Bilecik'te meydana trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içine sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.
Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD
ekipleri kurtardı Araç
içinde sıkışan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı
BİLECİK - Bilecik
'te meydana trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içine sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı
ilçesinden Vezirhan
beldesine seyir halindeki Yusuf Keskin
yönetimindeki 11 EE 877 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde bulunan İsa Özaydın yönetimindeki 16 KDZ 42 plakalı kamyonet Beşevler
Mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 16 KDZ 42 plakalı kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Şerif Dergül ve Mevlüt Azizoğlu yaralandı. Yaralılardan Mevlüt Azizoğlu araç içinde sıkışan Bilecik'ten gelen AFAD ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu biraz daha ciddi olan Şerif Dergül buradan Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:46 Kaynak: İHA
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