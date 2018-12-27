Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Sıkışan Sürücüyü Afad Ekipleri Kurtardı

Kaza Sonrası Sıkışan Sürücüyü Afad Ekipleri Kurtardı

33 dakika önce

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı Araç içinde sıkışan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardıBİLECİK - Bilecik'te meydana trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içine sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
Araç içinde sıkışan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı

BİLECİK - Bilecik'te meydana trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içine sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan beldesine seyir halindeki Yusuf Keskin yönetimindeki 11 EE 877 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde bulunan İsa Özaydın yönetimindeki 16 KDZ 42 plakalı kamyonet Beşevler Mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 16 KDZ 42 plakalı kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Şerif Dergül ve Mevlüt Azizoğlu yaralandı. Yaralılardan Mevlüt Azizoğlu araç içinde sıkışan Bilecik'ten gelen AFAD ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu biraz daha ciddi olan Şerif Dergül buradan Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:46 Kaynak: İHA

Araç, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada

3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:19:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Sıkışan Sürücüyü Afad Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]