Kaza Sonrası Silah Çeken Adamı, Kızı İkna Etti
1 saat önce
GAZİANTEP'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.
GAZİANTEP'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.
Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada kazaya karışan kadın sürücüsünün babası olduğu iddia edilen kişi, belindeki tabancayı çekti. Kadın sürücü, öfkeli babasını güçlükle sakinleştirdi.
Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:05 Kaynak: DHA
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Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
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