Kaza Sonrası Silah Çeken Adamı, Kızı İkna Etti

GAZİANTEP'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

GAZİANTEP'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.



Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada kazaya karışan kadın sürücüsünün babası olduğu iddia edilen kişi, belindeki tabancayı çekti. Kadın sürücü, öfkeli babasını güçlükle sakinleştirdi.



Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gezmekten Sıkılıp Reçel İşine Girdiler, Şimdi Siparişe Yetişemiyorlar

Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti

Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442

Son Dakika! AK Parti'den Seçimlerle İlgili Yeni Açıklama: 38 İlçede Tüm Oylar Sayılsın