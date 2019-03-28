Kaza Sonrası Şoka Giren Yaralıya İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Hemşire Yaptı
39 dakika önce
Kaza sonrası şoka giren yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı Ters şeride girmek isteyen kamyon motosiklete çarptıBURSA - Ters şeride geçmek isteyen kamyon sürücüsü, yanında seyreden motosikletliye çarptı.
Kaza sonrası şoka giren yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
Ters şeride girmek isteyen kamyon motosiklete çarptı
BURSA - Ters şeride geçmek isteyen kamyon sürücüsü, yanında seyreden motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak şok geçiren motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen bir hemşire yaptı.
Kaza, Bursa
'nın merkez Nilüfer İlçesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne girmek isteyen 42 L 2929 plakalı kamyon sürücüsü Ahmet G., hemen yanında seyreden 16 LYC 41 plakalı motosikleti farketmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şükrü K., savrulup düştü. Kaza sonrası Şoka giren Şükrü K.'ya yoldan geçerken kazayı fark edip otomobilinden inen hemşire Aysu Benli ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar şoka giren Şükrü K.'nın başında bekleyen yardımsever hemşire, ambulans ekiplerinin gelmesiyle birlikte Şükrü K.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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