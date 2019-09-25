Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

42 dakika önce

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Erdoğan Demirkol idaresindeki 26 KC 595 plakalı otomobile, Çitli kavşağından karşıya geçmek istediği sırada, karşı istikametten gelen Harun Y'nin kullandığı 06 FU 2230 plakalı otomobil ortadan çarptı. Kontrolden çıkan 595 plakalı otomobil metrelerce sürüklenerek su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Erdoğan Demirkol, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdoğan Demirkol hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Ahlat'ta kaza: aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 21:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]