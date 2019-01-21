Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Tartışan Sürücülere Başka Bi Araç Çarptı: 4 Yaralı

Kaza Sonrası Tartışan Sürücülere Başka Bi Araç Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da hasarlı kaza sonrası yol ortasında tartışan iki sürücü ile araçlarına başka bir otomobil çarptı.

Kaza Sonrası Tartışan Sürücülere Başka Bi Araç Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da hasarlı kaza sonrası yol ortasında tartışan iki sürücü ile araçlarına başka bir otomobil çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

?Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Bu sırada aynı yöne giden bir başka otomobil, tartışan 2 sürücüye ve araçlarına çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, tartışan 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tartışırken otomobil çarpan 2 sürücünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza alanından görüntüler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

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