Kaza sonrası tekme tokat darp edilen sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza sonrası tekme tokat darp edilen sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza sonrası tekme tokat darp edilen sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk toplamda 6 kişinin yaralandığı kaza anı ve daha sonrasında bir kişinin servis şoförünü darp ettiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk toplamda 6 kişinin yaralandığı kaza anı ve daha sonrasında bir kişinin servis şoförünü darp ettiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi Ak Sokak üzerinde meydana gelmişti. Caddede ilerleyen ve aniden sokağa girmek için kontrolsüz şekilde manevra yapan Ayşe K. idaresindeki 54 BA 957 plakalı otomobile karşı şeritten gelen Ahmet O. idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servis aracı çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ayşe K. ile otomobilde bulunan çocuğu ile servis sürücüsü Ahmet O. ve serviste bulunan 3 öğrenci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, servis şoförü Ahmet O. kaza sonrasında çevredeki bir vatandaş tarafından aracı hızlı kullandığı iddia edilerek darp edilmişti. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin kontrolsüz bir şekilde sokağa girmek için manevra yaptığı ve karşı şeritten gelen servisin otomobile çarptığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise kazayı görerek bölgeye koşan vatandaşlardan birinin servis şoförünü darp ettiği anlar ve sürücü Ahmet O.'nun aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yıkıldığı anlar yer aldı.

(İHA)

Kaza sonrası tekme tokat darp edilen sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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