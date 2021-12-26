Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaza sonrası ortalık karıştı
Polis kavga edenleri biber gazı sıkarak ayırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası ortalık karıştı. Polis ekipleri tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya biber gazıyla müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayıramadı. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için biber gazı kullandı.
Kavga polisin müdahalesi sonucu sona erdirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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