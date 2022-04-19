Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı

19.04.2022 11:18
Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı

Kocaeli TEM otoyolu Kuruçeşme mevkiinde kaza sonrası bir tırda yangın çıktı.

Kocaeli TEM otoyolu Kuruçeşme mevkiinde kaza sonrası bir tırda yangın çıktı. TEM otoyolu trafiğe kapatıldı.

Kaza; 10.30 sıralarında TEM otoyolu Kocaeli geçişi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Yaşanan bir kaza sonrası tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tır sebebiyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanlar kentin bir çok noktasından görüntü. Kaza ve yangın sebebiyle, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Yanan tıra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı Son dakika haberleri: TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

TEM Otoyolu, Kocaeli, Yangın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement