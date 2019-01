Kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada... Yoldan geçen vatandaşlar sürücüleri uyutmamak için zamanla yarıştıKaza sonrası emniyet kemeri takan kamyon sürücüsü araçta sıkışırken emniyet kemeri kullanmadığı tahmin edilen tır sürücüsü ile yola fırladıMALATYA - Malatya- Kayseri karayolunda kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle meydana gelen kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Kazada emniyet kemeri kullanan kamyon sürücüsü araçta sıkışırken, emniyet kemeri kullanmadığı tahmin edilen tır sürücüsü ile yola fırladı. Vatandaşlar her iki sürücünün de hayatta kalması için yoğun çaba sarf etti.Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Sarıhacı Mevkiinde sabah erken saatlerde yaşanan kazada Ankara istikametinden Malatya istikametine doğru ilerleyen Murat Biçer yönetimindeki 34 AE 3136 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı şeritte ilerleyen Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı bir lojistik firmasına ait tır ile çarpıştı.Emniyet kemeri kullanan araçta sıkıştı, kullanmayan yola fırladıÇarpışmanın ardından emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü Murat Biçer, araçta sıkışırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı tahmin edilen tır sürücüsü Nuh Enes Rutbil ise ön camdan yola fırladı. Yüzüstü buzlu yola kapaklanan ve yüzü gözü kan içerisindeki tır sürücüsü bir süre hareketsiz bir şekilde yerde yattı.Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken vatandaşlar ise sürücülere yardım etmek için araçlarından indi. Sürücülerin yanına gelen vatandaşlar, yaralılara yardım etmek için hareket etti. Vatandaşlar biri 112 sağlık ekiplerini ararken diğerleri deyaralılarla konuşarak hayatta tutmaya çalıştı.İnleme sesi ile cevap verebildiKamyonda sıkışan sürücü Murat Biçer'in yanına giden vatandaşlar, sürücüyü konuşturarak, uyumasını engellemeye çalıştı. Vatandaşlar, "Kaptan. Dayı aman uyumayasın. Uyuma dayı, kendini ayakta tut. Yardım geliyor. Sakın uyuma. Dayı konuşmaya çalış, ismin ne dayı. Sakın uyuma dayı. Kendinde kal aman. Uyuma dayı aman. Aha aradık, ambulans geliyor. Az daha sabredin" diyerek, sürücüyü kendinde tutmaya çalıştı.Hareketsiz bir şekilde duran sürücü Biçer ise, sorulara ve konuşmalara ise inleme sesi ile cevap verebildi.Kanlar içerisindeki sürücü ayağa kalkmaya çalıştıDaha sonra yerde yatan tır sürücüsünün yanına giden vatandaşlar, bu sürücüyü de hareket etmemesi konusunda telkinlerde bulundu. Vatardaşlar, ayağa kalkmaya çalışan kanlar içerisindeki sürücüyü, ""Abi yerde kal. Abi kımıldama, abi kımıldama, abi kımıldama, elini öpmüşüm kımıldama. Geliyorlar, geliyorlar. Abi yerde kal, kalkma" diyerek ikna edebildi. Vatandaşlar, sürücünün üşümemesi için ise kolunun altına plastik tampon parçası kafasının altına ise kulakları soğuktan korumakta kullanan bant koydu.Ekiplerin çalışması ile kurtuldularYaralıların uyumaması içinde uğraşan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralı sürücülerinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza karışan iki araçta yapılan incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.