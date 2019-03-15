Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Yol Kenarına Park Edilen Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kaza Sonrası Yol Kenarına Park Edilen Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

30 dakika önce

Kaza sonrası yol kenarına park edilen araç yanarak kullanılamaz hale geldiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında yol kenarına park edilen otomobilde yangın çıktı.

Kaza Sonrası Yol Kenarına Park Edilen Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
Kaza sonrası yol kenarına park edilen araç yanarak kullanılamaz hale geldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında yol kenarına park edilen otomobilde yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, Muhammed Y.'ye ait 16 Y 6909 plakalı otomobil Göçmen Sokak'ta bir başka araçla çarpıştı. Kaza sonrasında aracın ön tarafında maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kendi aralarında anlaşırken, kaza yapan araç sokak üzerine park edildi. Kazadan 2 saat sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların fark etmesiyle durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangın neticesinde aracın motor kısmında küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının akünün şase yapmasından çıktığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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