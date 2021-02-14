Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

ANTALYA'da çarpıştıktan sonra takla atan kamyonet otomobilin üzerine düştü. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada yola savrulan lahanaları polis toplarken, otomobil sürücüsü Emrah Çiçek 1.15 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aydın Cirim (47), akşam saatlerinde topladığı lahanaları sandıklayıp 07 YR 394 plakalı kamyonetinin kasasına yükledi ve Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne doğru yola çıktı. Hal kavşağına yaklaşan Cirim'in aracının önüne, Emrah Çiçek'in kullandığı (28) 07 ANE 168 plakalı otomobil bir anda çıktı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak Gazi Bulvarı yan yola çıkarken, kamyonet çarpışmanın etkisiyle takla attı. Sürücüler Aydın Cirim ve otomobil sürücüsü Emrah Çiçek ile kardeşi Harun Çiçek, kazadan şans esere hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIPolis ekipleri bir başka kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atan ve otomobilin üzerinde olan kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, otomobil sürücüsü Emrah Çiçek'in 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanan Çiçek'e cezai işlem uygulandı.LAHANALARI POLİS TOPLADITers dönen kamyonetten etrafa saçılan lahanaları polis ekipleri ve kazazede Aydın Cirim sandıklara yükleyerek topladı. Sandıklara toplanan lahanalar Cirim'in çağırdığı bir başka kamyonete yüklenerek hale götürüldü. Lahanaların kazaya neden olan otomobilin içine de girdiği görüldü.

Düz yolda giderken otomobilin önüne kırdığını dile getiren kazazede Aydın Cirim, "Ben toptancı haline doğru düz yolda gidiyordum, otomobil birden önüme kırdı. Gidecek yerim kalmadı. Frene bile basamadan devrildim" dedi.