Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum (2) - Son Dakika

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Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum (2)
6 saat önce
'ZAVADANAK' YÖRÜK TABİRİYMİŞAntalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin, Yörük tabiri olduğunu kaydetti.
'ZAVADANAK' YÖRÜK TABİRİYMİŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin, Yörük tabiri olduğunu kaydetti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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