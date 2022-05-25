Kaza sonrasında kaçan sürücüye sinirlendi, taşla araca saldırdı - Son Dakika
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Kaza sonrasında kaçan sürücüye sinirlendi, taşla araca saldırdı

25.05.2022 09:29
Kaza sonrasında kaçan sürücüye sinirlendi, taşla araca saldırdı

Beylikdüzü'nde alkollü bir kadın, maddi hasarlı kaza sonrasında ortalığı birbirine kattı.

Beylikdüzü'nde alkollü bir kadın, maddi hasarlı kaza sonrasında ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın aracına taşla saldıran öfkeli sürücü, dakikalarca küfürler savurup bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Hürriyet Bulvarı'nda gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın kaçmak istemesine sinirlenen kadın, aracın önünü keserek taşla saldırdı. Defalarca yerden aldığı taşı araca fırlatan kadın, kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

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Fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra dövdü Fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra dövdü Beylikdüzü'nde kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi Beylikdüzü'nde kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrasında kaçan sürücüye sinirlendi, taşla araca saldırdı - Son Dakika


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