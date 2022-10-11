Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika
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Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi

11.10.2022 09:44

İstanbul Esenyurt'ta anne ve kızına çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etmek isteyen ve vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen bir sürücü öfkeli anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta bir sürücü, anne ve kızına çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etmek istedi. Olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü, öfkeli anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücüye esnaf dayağı

ANNE VE KIZA ÇARPAN SÜRÜCÜYE ESNAF DAYAĞI

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü, çevredeki esnaf tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü; anne ve esnaf tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yol ortasında yaşanan arbede nedeniyle trafiğin tehlikeye girdiği o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücüye esnaf dayağı
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika
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