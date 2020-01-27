Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla hayata tutundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla hayata tutundu - Son Dakika

Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla hayata tutundu

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine kaza sonucu durumu ağır olarak getirilen kedi ve köpek, yapılan müdahalelerin ardından hayata tutunmaları sağlandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla hayata tutundu, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine kaza sonucu durumu ağır olarak getirilen kedi ve köpek, yapılan müdahalelerin ardından hayata tutunmaları sağlandı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kaza sonucu durumu ağır olan kedi ve köpeği alarak sokak hayvanları hastanesine getirdi.


Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler ile eğitim için merkezde bulunan Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) gönüllüleri Uzman Veteriner Murat Bekan, Tatvan Belediyesi Veteriner Hekim Teknikeri Ömer Atış, Van Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Selçin'in katılımlarıyla ampütasyon operasyonları gerçekleştirildi. Başarılı operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan hayvanların gerekli bakımları devam ediyor. Merkezde bulunan, HAYTAP gönüllüleri Uzman Veteriner Hekim Murat Bekan, Tatvan Belediyesi Veteriner Teknisyeni Ömer Atış, Van Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Seçkin de çalışanlara sokak hayvanlarının bakımları hakkında eğitimler verdi. Hayvanlara her türlü yapılabileceğini anlatan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir merkez haline getirdik. İçerisine hayvan hastanesini kurarak her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Diğer illerden de hastanemize hayvanlar getiriliyor. Burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Bir kaza sonucu Sokak Hayvanları Hastanesine getirilen hayvanlara gerekli müdahaleler yapılarak hayata tutunmaları sağlandı. Hayvanların bakımları birimimizde devam etmekte. Meslek içi eğitim için merkezimizde bulunan HAYTAP gönüllüleri Uzman Veteriner Hekim Murat Bekan, Tatvan Belediyesi Veteriner Teknisyeni Ömer Atış, Van Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Seçkin'e operasyona verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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