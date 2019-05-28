Son Dakika Haberleri: Kaza Tespit Tutanağının Yanlış Hazırlanması Durumunda Sigorta Şirketleri Zararı Karşılar Mı?
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Kaza Tespit Tutanağının Yanlış Hazırlanması Durumunda Sigorta Şirketleri Zararı Karşılar Mı?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kaza tespit tutanağının yanlış hazırlanması durumunda sigorta şirketlerinin yaklaşımı hakkında bilgiler veren Doğan, şunları söyledi: "Sürücüler kaza tespit tutanağını araçlarında bulundurmak zorundadır. Çünkü her an kaza yaşanabilir. Kaza anında insanlar şoka girebilir ve kaza tespit tutanağına yanlış bilgiler girebilir. Bu noktada karalanmış, belirsiz ve şüpheli hale gelen bir tutanağı sigorta şirketleri kabul etmeyebilir."
Kaza Tespit Tutanağının Yanlış Hazırlanması Durumunda Sigorta Şirketleri Zararı Karşılar Mı?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
Orhan Doğan, Kartal, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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