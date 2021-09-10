Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu - Son Dakika

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Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen küçük çaplı trafik kazası sonrası kaza tutanağında anlaşamayan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan baba ve oğul darp edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Vaniefendi Mahallesinde meydana geldi. İki aracın küçük çaplı trafik kazası sonrası tutanak tutmak isteyen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada taraflardan baba ve oğlu feci şekilde darp edildi. Yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederken, diğer iki şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.