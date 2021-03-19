Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı - Son Dakika

Osmaniye'de bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Otomobildeki çiftin çocuğu kurtarma telaşı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Masal Park önünde meydana geldi. 34 NB 405 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Masal Park önünde seyir halindeyken bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden savrulan çocuğa ilk müdahaleyi araçta bulunan aile yaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrası araçlarından inen çiftin çocuğu kurtarma telaşları ise kamaralara anbean yansıdı. Panik hallerinin yaşandığı kaza yerinde kadının elindeki kanlı mont ise dikkat çekti. - OSMANİYE