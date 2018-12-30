Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Aileye İlk Müdahaleyi, Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

Kaza Yapan Aileye İlk Müdahaleyi, Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki çift ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Kaza Yapan Aileye İlk Müdahaleyi, Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki çift ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen doktor çift yaptı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Zahir Kebapçı yönetimindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Zahir ile eşi Sebahat ve bebekleri Kübra Kebapçı yaralandı. Yaralıların yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen doktor çift yaptı. Üşüdüklerini söyleyen Kebapçı çifti, diğer araçlardan alınan battaniyelere sarınarak ısınmaya çalıştı. Bu sırada cep telefonu çalan Mehmet Zahir Kebapçı, kendisini arayan babasına, "Baba biz kaza yaptık, korkulacak bir şey yok" diyerek durumu anlattı.

?İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:23 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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