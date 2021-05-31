ZONGULDAK KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKARAK KAÇTI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan sürücü H.T.'nin 1.69 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Nisa Nur Düz (22) yönetimindeki 34 FJ 9612 plakalı otomobil, karşı yönden gelen iddiaya göre H.T. yönetimindeki 37 AAK 727 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücü Nisa Nur Düz olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TESLİM OLDU

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü H.T. ise aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. H.T. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan alkol testinde H.T.'nin 1.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.