Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı

11.06.2022 10:52

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı Afyonkarahisar'da kaza yapan alkollü sürücüsü, hazırlanan tutanağa imza atmamak için polise zorluk çıkardı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaza yapan alkollü sürücüsü, hazırlanan tutanağa imza atmamak için polise zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde M.E. idaresindeki 35 R 9273 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde sürücünün 200 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, hazırlanan tutanağı imzalamamak için ısrar edip polisle tartıştı. Kaza sonrası bir de sigara yakarak rahat tavırlar sürücü polise zor anlar yaşattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı

YORUMLAR
500
Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 12:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü refüje çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement