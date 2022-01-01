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Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi - Son Dakika

Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi

01.01.2022 12:10

Antalya'da yeni yılın ilk saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar meydana geldi. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü özür üstüne özür dileyerek, "Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün gece 00.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2236 sokak üzerinde edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden D. A.'nın kullandığı otomobil, önce kaldırıma ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sürücü D. A. kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde D. A.'nın 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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ÖZÜR ÜSTÜNE ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığının bir hata olduğunu belirten D.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Benim hatam ve çok çok özür diliyorum. Duvara ben çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Bir hata yaptım, olmaması gerekiyordu, çok özür diliyorum" dedi.

Sürücüye bin 825 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

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Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Otomobil, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi - Son Dakika
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