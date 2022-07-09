Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi! - Son Dakika
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Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!

09.07.2022 16:20

Antalya'da aracıyla kaza yapan Ukraynalı turist inmemek için dakikalarca direndi. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, kendisini uyaran polislere kulak asmayarak kameralara poz verdi.

Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

VURDUĞU ARABADAKİ KADIN FENALAŞTI

Gören'in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal'ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı

ARAÇTAN İNDİRMEK İÇİN DİL DÖKTÜLER

Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana'nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.

Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı

UMURSAMAZ TAVRIYLA PES DEDİRTTİ

Fedorishcheva Yana'nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi! - Son Dakika
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