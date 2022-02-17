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Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi - Son Dakika

Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi

17.02.2022 20:05
Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazayı yapan sürücü Hakan K.'nın (26) 3.06 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 16 KCF 97 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan Halil A.'nın (43) kullandığı Bulgaristan plakalı CH 4607 AX otomobile arkadan çarptı. Kazada Halil A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halil A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3.06 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIPolis ekiplerince yapılan kontrolde Hakan K.'nın 3.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen Hakan K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 1823 TL olmak üzere toplam 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.POLİSLERDEN OTOMOBİLİNİN ANAHTARINI İSTEDİ

Ayakta durmakta zorlanan Hakan K., kendisini ekip aracına bindirmek isteyen polislerden otomobilinin anahtarını istedi. Polis memurlarının 'Arabanızı çekici alacak' demesine, 'Ben de şikayetçi olacağım' diye yanıt veren sürücü, güçlükle bindirildiği ekip aracıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi
Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi
Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi
Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi
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Otomobil, İnegöl, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi - Son Dakika


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