Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

11.06.2022 15:35
Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da direksiyon hakimiyetinin kaybeden Alman uyruklu motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Antalya'da direksiyon hakimiyetinin kaybeden Alman uyruklu motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. 66 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alman uyruklu F.J.B. (66), idaresindeki 07 MB 2408 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Devrilen motosiklet ile sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan F.J.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Alman uyruklu adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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