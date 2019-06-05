Kaza yapan ambulanstaki hamile Suriyeli, başka ambulansa alındı
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ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AJ 511 plakalı ambulans, Mehmet Dilgin yönetimindeki 06 GID 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriye uyruklu Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla Adıyaman
Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
- Adıyaman
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