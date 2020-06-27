Kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü 1 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.

Kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

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MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Ozan Ş. idaresindeki 64 LS 902 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Bayram Yeşilidaresindeki 35 PEU 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 35 PEU 13 plakalı otomobil alev alırken, 64 LS 902 plakalı otomobil ise yolun sağ tarafındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ile yanan otomobile müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula itfaiye amirliği ekipleri, bir yandan yanan otomobili söndürmek için çalışırken, bir yandan da otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bayram Yeşilve yolcu olarak bulunan Halil Tuna'yısıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı. Kısa sürede söndürülen otomobildeki sıkıştıkları yerden çıkarılan ağır yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hemen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan ağır yaralılardan Bayram Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer ağır yaralı Halil Tuna ise hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tuna'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü Ozan Ş.'nin askeri personel olduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ozan Ş., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolunda trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 03:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan araç alev aldı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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