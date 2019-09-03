Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu
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Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu

3 saat önce

Tokat'ta, bir otomobille çarpıştıktan sonra savrulan aracın bisiklet süren çocuklara yönelmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tokat'ta, bir otomobille çarpıştıktan sonra savrulan aracın bisiklet süren çocuklara yönelmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilırmak Mahallesi'nde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle savrulan araçlardan biri, bu sırada bisiklet süren 4 çocuğun bulunduğu tarafa doğru giderken yön değiştirdi.

Aracın yön değiştirmesi sayesinde çocuklar, otomobilin çarpmasından kurtuldu.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulma anı yer alıyor.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:35 Kaynak: AA
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