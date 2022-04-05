Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı - Son Dakika

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak park halindeki başka bir aracın üzerinde asılı kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Ömer Asım Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 27 AJU 268 plakalı Seat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savruldu. Savrulan araç, park halindeki 27 YZ 277 plakalı Skoda marka otomobile çarptıktan sonra üzerinde asılı kalarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobilin park halindeki diğer otomobilin üzerinde asılı kalması ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)