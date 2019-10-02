Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki yayaya çarptı
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Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki yayaya çarptı

1 saat önce

Eskişehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç savrularak yol kenarında bulunan kadına çarptı.

Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki yayaya çarptı, System.String[]

Eskişehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç savrularak yol kenarında bulunan kadına çarptı.


Alınan bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Refet Bele Caddesi'nde yaşandı. Dün saat 11.00 sıralarında K.K. (44) ve İ.K.'nın (19) kullandığı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza esnasında K.K.'nın idaresindeki araç savrularak yol kenarında bulunan S.K. (70) isimli kadına çarptı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgi polis ekipleri çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Emek Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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