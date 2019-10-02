Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki yayaya çarptı

Eskişehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç savrularak yol kenarında bulunan kadına çarptı.



Alınan bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Refet Bele Caddesi'nde yaşandı. Dün saat 11.00 sıralarında K.K. (44) ve İ.K.'nın (19) kullandığı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza esnasında K.K.'nın idaresindeki araç savrularak yol kenarında bulunan S.K. (70) isimli kadına çarptı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgi polis ekipleri çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR