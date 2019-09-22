Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı
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Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı

19 dakika önce

Malatya'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı.

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı, System.String[]

Malatya'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 NH 136 plakalı otomobil, 2. Ordu Komutanlığı istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 PC 966 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.


Yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:44 Kaynak: İHA
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