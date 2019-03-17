Kaza Yapan Araç Sürücüsü Otomobili Bırakıp Kaçtı: 2 Yaralı
41 dakika önce
Malatya'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı.
Malatya
'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü
aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, Malatya- Elazığ
karayolu Çöşnük kavşağında mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JAN 38 plakalı otomobil Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 44 DD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, 44 DD 776 plakalı otomobil sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.M. yaralandı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken,kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:53 Kaynak: İHA
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı