Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı - Son Dakika

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Adem A.'nın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği yan yatarken otomobil içerisinde bulunan sürücü Adem A., Dilek A., Salih A., Ertuğrul A. ve Melek T. yaralandılar.

KAZADA HER İKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Salih A. da, arazi aracıyla yol ortasında durarak kazaya bakmaya başladı. Arkasından gelen Mehmet İ. idaresindeki otomobil duramayarak yol ortasında kazaya bakan arazi aracına çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.