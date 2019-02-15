Kaza Yapan Araca Başka Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
1 saat önce
ÇORUM (İHA) –Çorum'un Kargı ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.
ÇORUM (İHA) – Çorum
'un Kargı
ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Osmancık
istikametine seyir halinde olan Veysel Kara
yönetimindeki 34 BL 4852 plakalı araç Beygircioğlu kavşağına geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettiği sırada kazayı görerek yardıma gelen İdris Doğan adlı bir kişiye Seyfettin Kılıç yönetimindeki 34 EJ 0040 plakalı ticari kazayı sonda anda fark edip fren yapmasına rağmen duramayarak çarptı. Kaza anında 112 ekibi görevlisi Serkan
Usluoğlu'da aracın kendisine de çarpacağını görerek bariyerlerden atladığı sırada yaralandı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Şadiye Kılıç ve Yeter Karabıyık yaralandı Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alndı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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