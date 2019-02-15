Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Araca Başka Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

Kaza Yapan Araca Başka Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

1 saat önce

ÇORUM (İHA) –Çorum'un Kargı ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza Yapan Araca Başka Otomobil Çarptı: 6 Yaralı, System.String[]
ÇORUM (İHA) – Çorum'un Kargı ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Veysel Kara yönetimindeki 34 BL 4852 plakalı araç Beygircioğlu kavşağına geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettiği sırada kazayı görerek yardıma gelen İdris Doğan adlı bir kişiye Seyfettin Kılıç yönetimindeki 34 EJ 0040 plakalı ticari kazayı sonda anda fark edip fren yapmasına rağmen duramayarak çarptı. Kaza anında 112 ekibi görevlisi Serkan Usluoğlu'da aracın kendisine de çarpacağını görerek bariyerlerden atladığı sırada yaralandı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Şadiye Kılıç ve Yeter Karabıyık yaralandı Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alndı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Çorum, Kargı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Toyota Corolla'nın Fiyatı Açıklandı Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu

Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var Eski Kocasını Öldürüp Kayıp Başvurusunda Bulunan Kadını, 14 Yaşındaki Kızı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 04:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Araca Başka Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]