Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Çakallık mevkisinde B.E. yönetimindeki 51 BL 120 plakalı tır ile çarpıştı.

Yaralanın olmadığı kazada, lastiği patlayan otomobil yolun orta şeridinde kaldı.

Sürücüler yoldan geçenleri yavaşlamaları konusunda uyarırken, kazayı fark edemeyen Tansu Bodur'un (35) kullandığı 34 UFV 65 plakalı otomobil lastiği patlayan araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.T. gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 10:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]