Kaza yapan aracı ekipler kurtardı - Son Dakika

Kaza yapan aracı ekipler kurtardı

19.01.2021 14:09

Kaza yapan aracı ekipler kurtardı Çekmeköy'de, kar yağışı sonrası kontrolünü kaybederek yoldan çıkan aracın yardımına belediye ekipleri koştu.

Kaza yapan aracı ekipler kurtardı

İSTANBUL - Çekmeköy'de, kar yağışı sonrası kontrolünü kaybederek yoldan çıkan aracın yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler kar küreme aracıyla yoldan çıkan aracı çekerek yeniden yola çıkardı.

İstanbul'da son günlerde meydana gelen kar yağışı sonrası araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Çekmeköy'de kar yağışı sonrası oluşan zorlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı. o esnada kar çalışmaları nedeniyle bölgede faaliyetlerini sürdüren Çekmeköy Belediyesi ekipleri kar küreme aracıyla yoldan çıkan arabayı çekerek yeniden yola çıkardı.

Öte yandan aracı kurtaran Çekmeköy Belediyesi ekipleri kar yagışı sonrası buzlanma oluşan noktalarda tuzlama işlemlerine devam ediyor.

Kaza yapan aracı ekipler kurtardı
Kaza yapan aracı ekipler kurtardı
Kaza yapan aracı ekipler kurtardı
Kaza yapan aracı ekipler kurtardı

Çekmeköy Belediyesi, İstanbul, Kaza, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaza yapan aracı ekipler kurtardı - Son Dakika


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