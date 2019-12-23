Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular - Son Dakika

Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular

6 saat önce

Kadıköy E'5'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip üst geçit direğine çarpması sonucu sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kazayı izlemek isteyen aynı istikametteki 5 otomobil sürücüsü zincirleme tarik kazası yaptı.

Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular, System.String[]

Kadıköy E'5'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip üst geçit direğine çarpması sonucu sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kazayı izlemek isteyen aynı istikametteki 5 otomobil sürücüsü zincirleme tarik kazası yaptı. Taraflar arasında ise kavga çıktı.


İddiaya göre olay saat 01.00 sıralarında Kadıköy istikametine doğru giden 34 UV 5981 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçit direğine çarptı. Aynı yönde seyir eden otomobiller ise kazayı izlemek için yavaşladı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda yavaşlayan sürücüler zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya karışanlar arasında ise gerginlik çıkarak tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya neden oldu. Diğer taraftan üst geçit direğine çarpan araç sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.


Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan vatandaşları ayırdı. E'5 kara yolunda trafik durma noktasına gelirken trafik polislerinin olaya müdahale etmesiyle zincirleme trafik kazasına karışan 5 otomobilin sürücüsü araçlarını emniyet şeritlerine alıp birbirlerinden şikayetçi oldular.


Kaza anı görgü tanıklarından olan Serkan Aytan," Otomobilin yaya geçidi direğine çarpması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O sırada ayn istikamette 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya karışan sürücüler arasında ise kavga çıktı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yapan aracı izleyen 5 otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu
Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti

Son Dakika Haberleri
08:41 Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
08:40 Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (2) - Son Dakika
08:40 Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika
08:40 Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Son Dakika
08:32 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:28 Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Son Dakika
07:44 Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 08:45:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]