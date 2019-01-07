Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Aracı Kurtarma Operasyonu Faciaya Dönüyordu

Kaza Yapan Aracı Kurtarma Operasyonu Faciaya Dönüyordu

41 dakika önce

Kaza yapan aracı kurtarma operasyonu faciaya dönüyordu Kurtarılmak istenen otomobil halat kopunca tekrardan şarampole uçtuSAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobili kurtarma çalışmaları faciaya dönüyordu.

Kaza yapan aracı kurtarma operasyonu faciaya dönüyordu
Kurtarılmak istenen otomobil halat kopunca tekrardan şarampole uçtu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobili kurtarma çalışmaları faciaya dönüyordu. Kurtarılmak istenen otomobil halat kopunca tekrardan metrelerce taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza, dün Hendek ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış, meydana gelen kazada sürücü Tayfun Ç. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail F.'de yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla şarampole yuvarlandığı yerden halat bağlanarak çekilmeye başlanan otomobil, halatın kopmasıyla birlikte tekrardan defalarca taklalar atarak şarampole uçtu. İlk kazada büyük hasar alan otomobil, ikinci kazada ise adeta hurdaya döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Hendek, 3. Sayfa
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