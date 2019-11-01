Kaza yapan aracın dereye düşmesine ağaçlar engel oldu

Karabük'teki trafik kazasında, şarampole devrilen hafif ticari aracın dereye düşmesine ağaçlar engel oldu.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 78 AAE 691 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi 1010 nolu caddede seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bir süre yuvarlanan aracın yaklaşık 100 metreden Bulak Deresi'ne düşmesine ağaçlar engel oldu.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla aracın bagaj kapısından çıkarak polisten yardım istedi.
Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerekli çalışmanın ardından hafif ticari araç vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.