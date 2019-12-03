Son Dakika Haberleri: Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi
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Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi

6 saat önce

Bolu'da otomobilin ile çarpışan hafif ticari aracın yol kenarındaki eve girmesini bahçede bulunan kaldırım taşları engelledi.

Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi, System.String[]

Bolu'da otomobilin ile çarpışan hafif ticari aracın yol kenarındaki eve girmesini bahçede bulunan kaldırım taşları engelledi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç, Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta, Mehmet Ali Ö. yönetimindeki 14 EF 027 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi.

Kazada, İbrahim A. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Ramazan Tepe, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu sırada evde uyuduğunu belirterek, "Gürültüyle uyandım. Kazanın oluş şeklini görmedim." dedi.

Tepe, evin bahçesindeki kaldırım taşlarının aracın eve girmesini engellediğini söyledi.

Tepecik, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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