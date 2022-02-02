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Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı - Son Dakika

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

02.02.2022 09:21
Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kaza yapan bir otomobilin refüjdeki kırdığı taşlara çarparak takla atan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kaza yapan bir otomobilin refüjdeki kırdığı taşlara çarparak takla atan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem G., yönetimindeki 35 AZN 625 plakalı motosiklet sürücüsü Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre beyaz renkli bir otomobilin çarparak kırdığı refüjdeki taşlara çarpması sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ekrem G.'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı
Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı
Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

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Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı - Son Dakika
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